Alman dergiden Atatürklü "En Büyük Devrimciler" kapağı

T24 Dış Haberler

Almanya'nın History Life dergisin, "En Büyük Devrimciler" konseptiyle yayınladığı yeni sayısının kapağında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verildi.

Başlığın altında "İdealler ve ideolojileriyle dünyanı değiştiren kadın ve erkekler" ifadeleri yer aldı. Kapakta Atatürk'ün kalpaklı bir resmi yer alırken, kurucu lider "Modern Türkiye'nin babası" olarak nitelendirildi.

Kapakta Atatürk'ün yanı sıra Küba Devrimi lideri Che Guevera, Hindistan bağımsızlık hareketinin politik ve ruhani lideri Mahatma Gandi, kadın hakları savunucu Emmeline Pankhurst, Polonyalı Marksist devrimci Rosa Luxemburg, Fransız Devrimi'nin liderlerinde Maximilien Robespierre, SSCB'nin kurucu lideri Vladimir Lenin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un fotoğraflarına yer verildi.

Derginin içerisinde George Washington ve Simo Boliver'la ilgili makaleler de bulunuyor.

Derginin içerisindeki Atatürk'le ilgili 6 sayfalık "Modern Türkiye'nin Kurucusu" başlıklı makale İtalyan Mario Galloni tarafından kaleme alındı.