Alman demiryollarında uyarı grevi



Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL) Almanya genelinde geçerli olacak iş bırakma eylemi bu gece saat 02:00'de başladı. Toplam 43 saat sürmesi öngörülen grev Perşembe akşamına kadar devam edecek. Yük trenlerindeki iş bırakma eylemi dün başlamıştı.

Alman Demiryolları İşletmesi grevin her üç tren seferinden birinin iptal edilmesine yol açacağını duyurdu. GDL Başkanı Claus Weselsky, anlaşmazlıktan işveren tarafının sorumlu olduğunu ileri sürdü.

GDL bugüne dek altı kez grev yaptı. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirmişti.