Alman demiryollarında uyarı grevi



İşverenin maaş zammı önerisini yetersiz bulan Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Almanya genelinde yük ve yolcu tren seferlerini bugün saat 21:00'den yarın saat 06:00'ya kadar durduracak bir iş bırakma eylemi kararı aldı.

GDL sözcüsü Gerda Seibert, iş bırakma eylemine demiryollarının diğer personelinin de katılmaya çağrıldığını söyledi. GDL, aynı iş kolunda Demiryolları ve Ulaşım Sendikası (EVG) ile rekabet halinde.

GDL yönetimi, Alman Demiryolları İşletmesi'nin (DB) toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlayacak yasal düzenlemenin beklenmesi, bu süre içinde yüzde 2'lik ücret zammı ile yetinilmesi önerisini reddetmişti.

GDL, üyelerinin maaşlarına yüzde 5 zam, ayrıca haftalık çalışma süresinde 2 saat kesintiye gidilmesini talep ediyor.