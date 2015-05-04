Alman demiryollarında büyük grev



Tren Makinistleri Sendikası'nın (GDL) grevi, bugün saat 15:00'te yük taşımacılığında tren seferlerinin durmasıyla başlayacak. Yarın sabah yolcu taşımacılığı da buna eklenecek. Pazar günü saat 09:00'da normale dönülmesi planlanıyor.

Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) toplu sözleşme görüşmelerinin yeni turunda ücretlerde yüzde 4,7'lik artış teklif etmişti. İki kademede yürürlüğe girmesi beklenen zam, GDL'i tatmin etmemiş, sendika, "uzun süreli yeni iş bırakma eylemleri düzenleneceğini" duyurmuştu.

GDL yaklaşık 10 aydır devam eden anlaşmazlık boyunca toplam yedi kez greve gitti. Kasım ayında 100 saat sürecek bir greve başlayan sendika, 60 saat sonra grevi sona erdirmişti.

Hükümet kanadından greve tepki

Demiryolundaki grev koalisyon partileri temsilcilerinin tepkisine yol açtı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, "vatandaşın grevi anlayışla karşılamadığını" söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanlığını da yapan Gabriel, "Grev, yolcuların yanı sıra Alman ekonomisini de vuracaktır" dedi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Frup Başkan Yardımcısı Michael Fuchs, "demiryolu makinistleri sendikasının Alman ekonomisi açısından bir risk faktörüne dönüştüğünü" savundu.