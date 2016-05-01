Alman çöpçülerin çalışma şartlarını inceleyen Türk asıllı milletvekili sokakları süpürdü

Hessen SPD Eyalet milletvekilleri, partilerinin meslek uygulama günü çerçevesinde kamu işçilerinin çalışma koşullarını inceledi. Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel de, işçi tulumlarını giyip Frankfurt sokaklarını süpürdü.

Turgut Yüksel, Frankfurt temizlik şirketi FES'te (Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH) görev alıp 5.30 ile 15.30 saatleri arasında Frankfurt kent merkezindeki sokaklarda süpürge kullandı.



Hürriye'teki habere göre, Turgut Yüksel, "Yeni iş arkadaşlarımın bir bölümüyle tanışıyordum. Ayrıca kendimi farklı bir mesleği icra ederken görmek, heyecan vericiydi. Temizlik işçiliği, büyük saygı gerektiren, çok değerli bir meslek. Özellikle de gece ve gündüzler bugünlerden daha soğuk olduğunda çok zor bir meslek. Kamu hizmeti sendikası Ver.di'nin iş sözleşmesi taleplerini destekliyorum. FES çalışanları, sendikanın talep ettiği ücret zammını hakediyor. Kamunun her zaman ilgi odağında olmayan mesleklerin değerinin de bilinmesi gerekiyor. Bu meslekler de topluma büyük hizmet veriyor" diye konuştu.