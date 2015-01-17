‘Alman çocukları Türkçe aksanlı’



Hrıstiyan Demokrat Birlik milletvekili Steinbach Chemnitz'de yayımlanan Freie Presse gazetesine çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Steinbach, Almanya'da "Alman kökenli çocukların futbol kulüplerinde göçmen kökenli çocukların yanında azınlık durumda kaldığı" bölgeler olduğunu belirtti. Bunun sonucunda Alman çocuklarının spor arkadaşlarından "dünya görüşlerinin" yanı sıra “Türkçe” aksanını aldığını ifade etti. Alman milletvekili, Alman ebeveynlerin "bu durumun nereye gideceği konusunda endişe duymasını" anlayabildiğini ifade etti. Steinbach "Saksonya'daki insanların kendi Saksonya'larını korumak istemesini" anlayışla karşıladığını söyledi.

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden düşük yabancı oranına karşın, İslam karşıtı Pegida eylemlerinin en kalabalık olduğu yer.