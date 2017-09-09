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Alman çift Türk usulü nikah tazeledi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TÜRK-Alman ilişkilerinin gerginleştiği dönemde Türk misafirperverliğinden, örf ve adetlerinden etkilenen Alman çift, evliliklerinin 25’inci yılında Yalova'ya gelip 'Türk usulü' nikah tazeledi

09 Eylül 2017 16:32

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TÜRK-Alman ilişkilerinin gerginleştiği dönemde Türk misafirperverliğinden, örf ve adetlerinden etkilenen Alman çift, evliliklerinin 25’inci yılında Yalova\'ya gelip \'Türk usulü\' nikah tazeledi. Çocukları Patrik Steininger\'inde izlediği düğünde geline kına yakıldı. Çiftin nikahını kıyan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman ise, “Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu\" dedi.
Türkiye\'ye ilk kez 2014 yılında gelen ve hayran kalan 49 yaşındaki  Elke ve 46 yaşındaki Jürgen Steininger çifti, zaman zaman Türkiye\'ye gelitatillerini YAlova\'da geçirdi. Türk aileler ile dostluklar kuran evliliklerinin 25\'nci yılında Yalova\'da, Türk usulü düğün ile nikah tazeledi. Kız isteme, kına gecesi ve düğün yapan çiftin temsili nikâhını ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.
\"TÜRK USULÜ KIZ İSTEME\"
Gerçekleştirilen organizasyon ile çift tamamen Türk usullerine göre evlilik sürecinden geçti. İlk olarak Jürgen Steininger, eşi Elke’ye düzenlediği bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Sonrasında Türk adetlerine göre kız isteme yapıldı.Yalova’da bulunan dostlarından Elke’yi istemeye giden Jürgen, tuzlu kahvenin de tadına bakmış oldu. Çift için bir de kına gecesi yapıldı. Bu kapsamda gelin Elke Steininger’e kına yakıldı.
25 YIL SONRA 1 KERE DAHA ‘EVET’ DEDİLER
Çift için Türk dostları düğün de organize etti. Yalova’da bir kır düğün salonunda gerçekleşen düğünü çiftin çocukları Patrik Steininger de izledi. Düğünde Alman çiftin nikâhını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı. Çift, 25 yılın ardından yeniden ‘evet’ diyerek nikâhlarını tazeledi. Gelin Elke Steininger, Türk geleneklerine göre damadın ayağına bastı.
BAŞKANDAN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE VURGU
Çiftin nikahını kıyan Başkan Vefa Salman ise bir konuşma yaparak Türk-Alman ilişkilerine vurgu yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Salman, “Bu nikah çok anlamlı bir nikah. Türkiye Almanya ilişkilerinin negatif olduğu, çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı. 25 yıl sonra o aşklarının hala taze kalması bütün insanlara örnek\" dedi.
Başkan Salman, nikah ardından gelin ve damada İngilizce olarak baskılı Atatürk ve Yalova’yı anlatan ‘My City Yalova’ isimli kitabı hediye etti.
ÇİFTETELLİ OYNADILAR
Jürgen Steininger ise gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk geleneklerine aşık olduklarını söyledi. Gelin Elke Steininger ise Türkiye’de çok güzel anlar yaşadığını söyleyerek, “Ben kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissettimö dedi. Çift ardından düğündeki davetlilerle birlikte çiftetelli oynadı.

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