Alman çift, Silifke hayranı

MERSİN'de Silifke Belediyesi'nin Almanya'daki kardeş şehri Bergkamen'de yaşayan Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Hartl ve eşi Regina Hartl, Silifke'yi çok sevdiklerini dile getirerek denizi, güneşi ve doğal güzellikleriyle bu şirin ilçeye aşık olduklarını söyledi. Reşina, kendisine dünyanın gözde kentlerinin üzerine çarpı attırıp sadece Silifke yazan özel bir tişört de yaptırmış

Farklı bir tatil geçirmek arayış içerisinde olanların tercih ettiği Silifke, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Regina Hartl ve eşi Thomas Hartl’ın ise Silifke’yi tercih sebeplerinin başında ilçenin sakinliği, insanların misafirperverlikleri, deniz, güneş, tarihi ve doğal güzellikler geliyor. Regina Hartl, Silifke’de hem huzurlu hem de mutlu bir şekilde yaşayabildiğini belirterek, \"Türkiye\'ye birçok defa geldim. Her gelişimde Silifke’yi mutlaka ziyaret etmişimdir. Her geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Burası benim ikinci evim. Almanya’ya her geri döndüğümde Türkiye\'nin ve Silifke’nin ne kadar iyi ve güzel olduğunu söylüyorum\" dedi.

\'TIŞÖRTÜMÜ HER FIRSATTA GİYİYİYORUM\'

Bergkamen’deki arkadaşları ve tanıdıklarına her fırsatta Silifke’yi anlattığını ifade eden Regina Hartl, \"Silifke’deki güzellikleri anlatmakla bitiremiyorum. Özellikle Türk yemeklerine hayran kaldım. İki kentin kardeş şehir olması benim ve eşimin bu hayranlığının giderek artmasına neden oldu. Bundan dolayı da kendime özel bir tişört yaptırdım. Üzerinde ‘Ne New York, Ne Paris, Ne Tokyo, sadece Silifke’ yazılı, Her fırsatta da giyiyorum. Ben Silifke’yi hiçbir ülkeye hiç bir kente değişmem. Silifke’yi ve Silifkelileri çok seviyorum\" diye konuştu.

