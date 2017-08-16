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Dünya
Deutsche Welle

Alman büyükelçiye ilk ziyaret izni çıktı

Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Martin Erdmann gelecek hafta çarşamba günü ilk kez İstanbul'da tutuklu Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'i ziyaret edebilecek.

16 Ağustos 2017 22:03

Türk yetkililer, Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Martin Erdmann'ın İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'i ilk kez ziyaret etmesine izin verdi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer'in yaptığı açıklamaya göre, Erdmann altı haftadır tutuklu bulunan Steudtner'i gelecek çarşamba günü ziyaret edecek. Erdmann'ın ayrıca salı günü de yine Silivri'de tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret edeceği bildirildi. "Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanan Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Bu Erdmann'ın Deniz Yücel'i ikinci ziyareti olacak.

Sözcü Schäfer, dört hafta önce Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'nın Türkiye politikasında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyükelçiye ziyaret izni verilmesinin "tamamen sembolik hareket" olarak görülebileceğini kaydetti. Schäfer, aralarında muhabir ve çevirmen Meşale Tolu'nun da bulunduğu dokuz Alman vatandaşının siyasi gerekçelerle Türk hapishanelerinde tutuklu olduğunu belirtti.

İnsan hakları savunucularına tecrit sona erdi

Öte yandan İstanbul'da tutuklu bulunan Steudtner ve İsveçli meslektaşı Ali Gharavi'ye tecrit uygulaması sona erdirildi. Ancak avukatları Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptıkları açıklamada Silivri Cezaevi'ndeki şartların hala eskisi gibi zor ve kısmen "yasalara aykırı" olduğunu kaydetti.

Psikolojik sorunları olan Gharavi'ye alması gereken homeopatik ilaçların verilmediğini belirten avukatlar, İsveçli insan hakları savunucusunun söz konusu ilaçları almadığı takdirde paranoyasının artığını kaydettiler ve dil engeli nedeniyle hapishane psikoloğu ile anlaşamamasının da yasalara aykırı olduğunu vurguladılar. Gharavi'nin artık başka bir mahkumla birlikte bir hücreyi paylaştığını belirten avukatlar, ancak bu tutuklunun da sadece Türkçe konuştuğunu anlatıyor.

Steudtner'in durumunun daha iyi olduğunu anlatan avukatları, Berlinli insan hakları savunucusunun İngilizce konuşabilen 21 yaşında bir mahkumla hücresini paylaştığını ve kendisiyle iyi anlaştığını kaydediyor. Avukatlar, tutukluluk şartlarına resmen itiraz ettiklerini ve Steudtner ile Gharavi'nin aynı hücreye konması için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladılar.

Peter Steudtner ve Ali Gharavi, 5 Temmuz'da Büyükada'daki seminere katılan ve gözaltına alındıktan sonra "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanan insan hakları aktivistleri arasında yer alıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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