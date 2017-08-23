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Alman Büyükelçi'den Deniz Yücel ve Peter Steudtner'e ziyaret

Darbe girişiminden bu yana Türkiye'de gözaltına alınan 22 Alman vatandaşından 9'u tutuklu

23 Ağustos 2017 18:40

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da görev yapan Alman Büyükelçi Martin Erdmann'ın Silivri Cezaevi'nde bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve Alman vatandaşı Peter Steudtner'le salı günü birer saat görüştüğü belirtildi.

Bakanlık, temmuz ayında tutuklanan insan hakları aktivisti Steudtner'le ilk kez bir büyükelçilik temsilcisinin görüştüğünü kaydederken; Erdmann'ın Yücel ve Steudtler'in durumunun iyi olduğunu ve ikisiyle de görüşmelerinin yoğun geçtiğini aktardığını duyurdu.

Gazeteci Deniz Yücel, "Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanırken; Peter Steudtner'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltiliyor.

Meşale Tolu’yu da ziyaret etmek istiyor

Alman Büyükelçi, Türkiye'de tutuklu bulunan bir başka Alman vatandaşı Meşale Tolu'yu da cezaevinde ziyaret etmek istiyor. Hakkında hazırlanan iddianamede Tolu'nun Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu iddia ediliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'de 22 Alman vatandaşı gözaltına alındı. 9 Alman vatandaşının halen tutuklu olduğu bildiriliyor.

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