Alman Büyükelçiden '3. Havalimanı' iddialarına: Tamamıyla saçma bir düşünce, DHL en büyük yatırımcılardan

İstanbul 3. Havalimanı'nın yapımına Almanya'nın karşı çıktığı iddiaları hakkındaki soruya yanıt veren Alman Büyükelçi Martin Erdmann, "Bu tamamıyla saçma bir düşünce. Böyle bri şey olamaz ve bizi ilgilendiren bir konu değil" dedi. Erdmann, Alman Posta Servisinin (DHL) 3. Havalimanı'nın en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirtti.

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, CNN Türk'te Hakan Çelik'in 'Hafta Sonu' programına konuk oldu.

Büyükelçi Erdmann, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'nin Göç Anlaşması'ndan kaynaklanan parayı ödemediği yönüneki iddiasına da 3 yıl için ödenmesi taahhüt edilen 3 milyar avronun ödendiği önümüzdeki 3 yıllık dönem için taahüt edilen paranın da günü gelince ödeneceğini söyleyerek yanıt verdi.

"Tamamıyla saçma bir düşünce"

Hakan Çelik'in "Türkiye'de bazı kesimlerde Almanya'nın 3. Havaliamının yapılmasından rahatsız olduğu ve tamamlanmasını istemediği şeklinde bir kanaat oluştu. Gerçekten bu havalimanının bitmesi hoşunuza gitmiyor mu almanlar olarak?" sorusuna Alman Büyükelçi şöyle yanıt verdi:

"Bu tamamıyla saçma bir düşünce. Böyle bri şey olamaz ve bizi ilgilendiren bir konu değil. Türkiye tamamen egemen bir ülke ve bu tür kararları kendi başına alabilir. Kaldı ki, dünyada hava trafiği ve hava trafiği ile sayahat eden insanalrın sayısı her geçen gün o kadar artıyor, pasta o kadar büyüyor ki, hepimize yetecek kadar pasta var diye düşünüyorum. Bir husus daha var. 3. Havalimanının en büyük yatırımcılarından biri de (DHL) Alman Posta Servisidir. Dolayısıyla böyle bir düşünce yanlıştır ve DHL aslında 3. Havalimanını Avrupa'nın aktarma üssü olarak görüyor."

Vize işlemleri

Alman Büyükelçi, "Almanya zor vize veren bir ülkedir" kanaatinin de doğru olmadığını belirterek, "Ortalama bir vize başvurusunun zonuçlandırılması 14 gün sürüyor. Ankara ve İstanbul'da her an 5 bin vize başvurusu değerlendiriliyor. Günde 350 başvuru değerlendiriliyor.

"Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıyoruz"

Alman Büyükelçi Erdmann, Almanya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uyguladığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdmann, "Türkiye NATO ülkesi ve böyle bir ambargo yok. Ancak kriz bölgelerine silah satışı ile ilgili yasalardan kaynaklanan bir durumdan dolayı daha detaylı incelemeler yapılıyor olabilir" dedi.

"Altay tankına Alman motoru için görüşmeler sürüyor"

Büyükelçi Erdmann, 'yerli ve milli' olarak lanse edilen Altay Tankı'na Alman motoru verilip verilmeyeceği yönündeki soruya ise "Bu konuyla ilgili görüşmelr devam ediyor ama içeriği ile ilgili bilgiye sahip değilim şu aşamada" yanıtını verdi.

"İktidar ön yargıyı besliyor, ödemesi taahüt edilen 3 milyar Euro ödendi"

Hakan Çelik'in "Türkiye göçmen krizi konusunda yalnız bırakıldığını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın taahütlerini yerine getirmediği söylüyor. Avrupa gerçekten verdiği taahhütleri ne zaman yerine getirecek" sorusu üzerine Alman Büyükelçi, "Evet bu sevilen bir önyargı ve maalesef iktidar tarafından da besleniyor. Gerek AB, gerekse Almanya Türkiye'nin mültecilerle ilgili ortaya koyduğu çabayı takdirle karşılıyor ve saygı da duyuyor. Biz 2016'da yapılan göç anlaşması doğrultusunda verilen sözlerimize sadık kaldık. 2016-2017 ve 2018 için ödenmesi gereken 3v milyar Avro Türk tarafında ödendi. Bundan sonraki aşamada 2019- 2020 ve 2021 için yine bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla 'Avrupa vaatlerini yerine getirmedi' demek son derece yanlış bir tutumdur" diye konuştu.