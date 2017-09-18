Alman Büyükelçi yine Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki yıllık görev süresi içinde 17. kez Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Erdmann'ın Türk Dışişleri'ne çağrıldığını doğrulayarak, ancak Büyükelçinin çağrılma nedeni hakkında bilgiye sahip olmadığını söyledi. Der Spiegel'in internet portalında yer alan haberde, Büyükelçi'nin çağrılma nedeninin Alman Federal Meclisi'nde geçen yıl kabul edilen Ermeni soykırım tasarısı olduğu ileri sürüldü.

Alman Federal Meclisi 2 Haziran 2016 tarihindeki oylamada, "1915-1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması" başlıklı karar tasarısını bir ret, bir çekimser oya karşı kabul etmişti. Alman hükümeti o dönemde yaptığı açıklamada, soykırım kararının hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını belirtmişti.

Erdmann dün de Dışişleri'ne çağrılmıştı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann, Köln'de hafta sonunda düzenlenen ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının talep edildiği "25. Kürt Kültür Festivali"nin ardından da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denilmişti. "Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının dikkat çekici olduğu" vurgulanan açıklamada, Almanya terörle mücadelede "çifte standartlı tutum" izlemekle suçlandı ve "terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa" davet edildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Almanya'nın federal bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, yasalara ve hukuka riayet edilip edilmediği konusunun eyaletlerde birçok makamın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Alman hükümetinin "PKK terörüyle mücadeleyi çok ciddiye aldığını" belirten sözcü, "Bunun için Türk tarafından uyarı ve dersler verilmesine ihtiyacımız yok, bunlar olmadan da biz zaten mücadele ediyoruz” dedi.

Mart ayında yine Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendirdiği Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) organizasyonunda Frankfurt kentinde Nevruz etkinlikleri düzenlenmişti. Bu gösteride PKK flamaları ve Öcalan posterleri kullanıldığı görülmüştü.

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DPA/Reuters, HT/BK