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Politika

Alman Büyükelçi: Teröre karşı aynı saftayız

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Cuntz, şehit cenazesinde yaşadığı duyguları anlattı: Terörün dini, milliyeti yok. Aynı duyguları paylaşıyoruz.

02 Mayıs 2009 03:00

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, şehit cenazesinde yaşadığı duyguları anlattı: Terörün dini, milliyeti yok. Aynı duyguları paylaşıyoruz.

Akşam gazetesinin haberine göre; Türkiye, Lice'de teröristlerin yola döşediği mayın patlamasında şehit olan 9 askerini uğurlarken yalnız değildi. Devlet erkanının tam kadro katıldığı, şehit uzman çavuş Salih Akyürek için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılan üst düzey tek yabancı diplomat, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz'du.

Törende hissettiklerini anlatan Cuntz, Almanya'nın teröre karşı Türkiye ile birlikte savaş verdiğini anlatarak, “Terörün, dini ve milliyeti yok. Türk halkıyla, yaşamını yitiren Akyürek'in çevresindekilerle birlikte olduğumuzu göstermek istedim” dedi.

Cuntz, Türkiye ile Almanya'nın terörle mücadelede aynı safta yer aldığını kendisinin de bu nedenle şehit cenazesine katıldığını söyledi.

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