Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın Almanya’da bir havalimanında bekletilmesi sonrası Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Ne olmuştu?

Bahçekapılı, Almanya’da kaldığı otelde pasaport ve kimlik kartlarını çaldırdı. Bahçekapılı, havaalanında da Alman polisince alıkonuldu. Saatlerce bekletildiklerini belirten Bahçekapılı, "'Bu AB dediğiniz şeyse, istemiyoruz AB'yi diye bağırdık. Polis bu kez bizi susturmaya çalıştı, 'susmazsanız sizi alıkoyarız' diye tehdit ettiler" açıklamasında bulundu.

Erdoğan da tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçekapılı'nın Almanya'ya girişte havalimanında yaşadığı olaya tepki göstermişti. Erdoğan, "Ya sen teröristi alıyorsun ülkende ağırlıyorsun, misafir ediyorsun. Ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısı'nı ve heyetini orada, kapıda saatlerce bekletiyorsun" demişti.