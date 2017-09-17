Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının talep edildiği "25. Kürt Kültür Festivali"nin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denildi ve tepkinin Alman Büyükelçi nezdinde "kuvvetli şekilde ifade" edildiği kaydedildi.

"Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının dikkat çekici olduğu" vurgulanan açıklamada, Almanya terörle mücadelede "çifte standartlı tutum" izlemekle suçlandı ve "terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet" edildi.

Ankara'nın tepkisine yol açan etkinlik, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelediği Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAV-DEM) organizasyonunda yapıldı.

"Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü, Ortadoğu için demokrasi" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberine göre yaklaşık 12 bin kişinin katıldı.

Öcalan ve PKK sembolleri

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkinlikte PKK sembollerinin kullanılmasına ve Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına tepki gösterildi. Açıklamada bunun Almanya'daki mevzuata göre yasak olduğu kaydedildi.

Alman Federal İçişleri Bakanlığı 2 Mart 2017 tarihinde eyaletlere gönderdiği genelgeyle, 1993'ten bu yana geçerli PKK yasağının güncellenmesi çerçevesinde aralarında PYD ve YPG'nin de bulunduğu bazı Kürt örgüt ve kuruluşlarının amblemlerinin yasak kapsamına alındığını bildirmişti. PKK flamasının yanı sıra Öcalan posteri de yasaklı semboller arasında yer alıyor.

Frankfurt soruşturması sürüyor

Mart ayında yine NAV-DEM tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinde PKK flamaları ve Öcalan posterleri kullanıldığı görülmüştü. Frankfurt Başsavcılığı DW Türkçe'nin bilgi isteği üzerine, 18 Mart'taki etkinlikle ilgili yasaklı PKK sembolleri nedeniyle hâlihazırda 16 vakanın suç duyurusu aşamasında bulunduğunu, ancak polis tarafından henüz savcılığa iletilmediğini bildirdi.

Festival 2016'da iptal edilmişti

Geçen yılki etkinlik, Köln polisinin "Türkiye'deki gerginliğin Almanya'ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişesi nedeniyle" iptal edilmişti. Köln Emniyet Müdürlüğü, güvenlikle ilgili çekincelerin ve etkinlik için gerekli anlaşmanın imzalanmaması tavsiyesinin festivalin düzenleneceği Rhein-Energie Stadyumu işletmecisine iletildiğini açıklamış, işletmecinin tavsiyeye uyması üzerine organizatörle görüşmeler sona erdirilmişti.

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DHA/DW,AÜ/ÖA