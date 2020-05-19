Alman bir aile, ABD'nin en ünlü yatırımcısını batan şirketini ederinin 4 katına almaya nasıl ikna etti?

T24 Dış Haberler

Alman bir şirkete ABD'li yatırımcı Warren Buffett'ı dolandırdığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre Wilhelm Schulz'un yöneticilerinin belgeleri fotoşopla değiştirerek Alman aile şirketini Buffett'a ederinin dört katına sattığından şüpheleniliyor. 2017'nin Şubat ayında Buffett'a ait Berkshire Hathaway Inc, Krefeld merkezli şirketi 800 milyon Euro'ya satın aldı.

Aynı yılın Mayıs ayında bir muhbirin yaptığı ihbarın ardından ABD'li şirket dokümanların üzerinde oynanmış olduğu ihtimali üzerinde durmaya başladı. Belgeler Buffett'in çok güçlü bir şirket aldığını gösteriyordu, ancak incelemelerden sonra Berkshire Hathaway Inc yönetimi, iflas etmek üzere olan bir paslanmaz çelik şirketi aldığını fark etti.

9 Nisan'da New York'taki bir mahkeme Alman şirketin "sistematik olarak yatırımcıları yanılttığını ve sonra da izlerinin üzerini örtmeye çalıştığı" sonucuna vardı. Kararnamede, "Tüm oklar dolandırıcılığı gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

New York'taki mahkeme kararının ardından Düsseldorf'ta bir savcı, Wilhelm Schulz'a "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" şüpheleriyle soruşturma başlattı.