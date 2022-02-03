Alman bilim insanları, kalp nakli için genetiği değiştirilmiş domuzlar yetiştirmeyi planlıyor

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ABD’de bir hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbinin başarılı bir şekilde nakledilmesinin ardından Alman bilim insanları da genetiği değiştirilmiş domuzları klonlayıp, yetiştirmeyi planlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden bilim insanı Eckhard Wolf, ekibiyle birlikte geliştirmeyi planladıkları genetiği değiştirilmiş domuzların kalp nakli denemeleri için 2025 yılına kadar hazır olmasını planladıklarını söyledi.

Genetiği değiştirilmiş domuzdan kalp naklinin ilk başarılı örneği geçen ay ABD’de gerçekleşmişti. Hayatını tehdit eden bir kalp hastalığı bulunan 57 yaşındaki adama, genetiğinde 10 modifikasyon yapılmış domuz kalbi nakledilmişti.

Wolf, “Bizim konseptimiz daha basit bir modelle, beş genetik modifikasyonla ilerlemek” dedi.

20 yıldır hayvandan insana nakilleri araştıran Wolf, ekibinin klonlama teknolojisi kullanarak bir domuz klonlayacağını ve çiftleştirilerek yeni nesiller elde edileceğini söyledi. İlk neslin bu yıl doğmasının beklendiği, kalplerinin insan testlerine geçmeden önce başka bir hayvana nakledilerek deneneceği belirtildi.