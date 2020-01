Alman Bild gazetesinden İngiltere'ye: AB’de kalırsanız, Wembley’deki golü bile geçerli sayarız

İngiltere’nin AB’de kalması için çağrı yapan Bild gazetesi, “Sevgili İngiltere AB’de kalırsanız, Wembley’deki golü bile geçerli sayarız” manşetiyle çıktı.

İngiltere ile Batı Almanya arasında Wembley’de oynanan 1992 Dünya Kupası finalinin normal süresi 2-2 bitmiş, uzatmalara giden maçı 101. dakika tartışmalı bir gol atan İngiltere 4-2 kazanmıştı. Almanya, şampiyonanın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Geoff Hurst’ün attığı golü halen kabul etmiş değil.

Westfälische Nachrichten gazetesinde yer alan yorum şöyle oldu:

“İngilizler bilinçli bir halk ve haklı olarak tarihleri ile gurur duyuyor. Her iki dünya savaşında da ülkeleri zafer kazandı. Peki ama İngiltere neden savaşa girmek zorunda kalmıştı? Çünkü birliğini sağlamış bir Avrupa yoktu. Şimdi tüm sorunlarına karşın AB emsalsiz bir barış projesi sunuyor. Ve şimdi kaybedilecek çok şey olabilir; sadece İngilizler açısından değil, tüm bir kıta için.”

Germany's BILD: Dear Britain, if you stay in the EU, we'll even recognise the Wembley goal. pic.twitter.com/9syI5MfkEl