Alman Bild Gazetesi, dünyanın "göğüs haritasını" çıkardı. Haritaya göre Rusya, Finlandiya, İsveç ve Norveç ortalama "D kaptan daha büyük" sütyen ölçüleriyle en büyük göğüslere sahip ülkeler oldu. Genel olarak D kap kullanan Amerika Birleşik Devletleri, Venezüela ve Kolombiya, bu ülkeleri takip ediyor. En küçük göğüsler ise Afrika ve Asya (özellikle Doğu Asya) olarak belirlendi.

Sütyenlerin bedenlerine göre çıkarılan haritanın doğal göğüs ölçülerine göre yapılıp yapılmadığı ise belirsiz.

İşte o harita: