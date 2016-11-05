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Alman Bild gazetesi 'Diktatör Erdoğan' manşetiyle çıktı

Bild, “Türkiye bu denli bir iç savaşa sürüklenmemişti ve Avrupa kararını vermek zorundadır” ifadelerini kullandı

05 Kasım 2016 21:28

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild, HDP eş başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanmasının ardından bugün 'Diktatör Erdoğan' manşetiyle çıktı.

Bild gazetesi bugün çıkan sayısında Türkiye'ye geniş yer ayırdı. "Diktatör Erdoğan' başlığını kullanan gazete, "Bu işin sonu daha nereye gidecek?" diye sordu. HDP eş başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanmasına geniş yer verilen haberde, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona da dikkat çekildi.

Haberde, "Gece yarısı muhalif politikacılar gözaltına alındı. Ve yine bir patlama (Diyarbakır). Türkiye iç savaşa sürükleniyor. Cumhurbaşkanı gittikçe diktatörleşiyor. 15 Temmuz darbesinden beri 36 bin şüpheli gözaltına alındı. Hapishaneler doldu taştı. İktidar karşıtı herkes gözaltına alınıyor; darbe karşıtı olanlar bile…" ifadeleri kullanıldı. 

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürtlere savaş açtığını öne süren gazete, Avrupa’ya çağrı yaptı: 

“Türkiye bu denli bir iç savaşa sürüklenmemişti ve Avrupa kararını vermek zorundadır.”

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