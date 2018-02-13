Alman biatlet, Kış Olimpiyatları tarihinde bir ilke imza attı

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar biatlon 10 kilometre takip mücadelesinin galibi Almanya'dan Laura Dahlmeier oldu.

İki gün önce düzenlenen 7.5 kilometre sprint yarışını en yakın rakibinin 24.2 saniye önünde tamamlayan Dahlmeier, o mücadelede elde ettiği zaman avantajını da iyi değerlendirdi ve atışlarda sadece bir ıska yaptığı takip yarışını da kazanmayı başardı. Dahlmeier böylece bir kış olimpiyatında sprint-takip dublesi yapan ilk kadın biatlet olarak tarihe adını yazdırdı.

Dahlmeier'in 29.4 saniye ardından bitiş çizgisine gelen Slovak Anastasiya Kuzmina, 2010 Vancouver'ın ardından bir kez daha kadınlar 10 kilometre takipte gümüş madalyanın sahibi oldu. Saniyenin onda ikisi farkla Kuzmina'nın gerisinde kalarak üçüncü olan Fransız biatlet Anais Bescond ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

(Eurosport)