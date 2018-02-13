T24 LogoT24 Logo
Spor

Alman biatlet, Kış Olimpiyatları tarihinde bir ilke imza attı

Üçüncü olan Fransız biatlet Anais Bescond ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti

13 Şubat 2018 15:16

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar biatlon 10 kilometre takip mücadelesinin galibi Almanya'dan Laura Dahlmeier oldu.

İki gün önce düzenlenen 7.5 kilometre sprint yarışını en yakın rakibinin 24.2 saniye önünde tamamlayan Dahlmeier, o mücadelede elde ettiği zaman avantajını da iyi değerlendirdi ve atışlarda sadece bir ıska yaptığı takip yarışını da kazanmayı başardı. Dahlmeier böylece bir kış olimpiyatında sprint-takip dublesi yapan ilk kadın biatlet olarak tarihe adını yazdırdı.

Dahlmeier'in 29.4 saniye ardından bitiş çizgisine gelen Slovak Anastasiya Kuzmina, 2010 Vancouver'ın ardından bir kez daha kadınlar 10 kilometre takipte gümüş madalyanın sahibi oldu. Saniyenin onda ikisi farkla Kuzmina'nın gerisinde kalarak üçüncü olan Fransız biatlet Anais Bescond ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

(Eurosport)

ETİKETLER

Alman biatletDahlmeierAlmanyaKış Olimpiyatları2018PyeongChangGüney Kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24