Alman belediyeden Müslümanlara arsa jesti

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Monheim kentinin belediye meclisi, cami inşa etmeleri için belediyeye ait iki arsayı İslam cemaatlerine devretti. Tartışmalara yol açan uygulamayla ilgili karar, belediye meclisinde çoğunluğu oluşturan yerel Peto partisinin oylarıyla alındı. Sosyal Demokrat, Hristiyan Demokrat, Yeşil ve Hür Demokrat belediye meclisi üyeleri arsa bağışıyla ilgili oylamada ret oyu kullandılar.

Cari değeri 850 bin euroyu bulan iki ayrı parseldeki arsalar şartlı mali katkıyla İslam cemaatleri tarafından kullanılabilecek. Cemaatlerin değerlendirmediği diğer iki arsayı da belediye satın alacak.

Eski yüzme havuzunun bulunduğu arsada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ditib cami inşa edebilecek. Eski beton fabrikasının bulunduğu arsa ise Monheim ve Çevresi İslam Cemaati adlı kuruluşa devredilecek. 700 üyeli iki cemaatin kullanımına sunulan arsaların toplam genişliği 7 bin 200 metrekareyi buluyor.

Entegrasyona katkı

Düsseldorf'un güneyindeki 43 bin nüfuslu Monheim belediyesinin girişimi Almanya çapında yankı uyandırmış ve arsaların İslam cemaatlerine bedelsiz devredilecek olması tartışmalara yol açmıştı. Belediye Başkanı Daniel Zimmermann Müslümanların bina avlularındaki ibadet yerlerinin gözle görülür yere taşınması için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Zimmermann belediye meclisindeki konuşmasında, fert başına düşen gelir kıyaslamasına göre eyaletin en zengin belediyesi olan Monheim'ın İslam cemaatlerini kent içinde layık oldukları yere kavuşturması gerektiğini ve bunun Müslümanları toplumla kaynaştırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Monheim Belediye Başkanı 1980'li yıllarda kurulan cemaatlerin yer ihtiyacının arttığını vurguladı ve inşa edilecek camilerin Monheim'ın siluetine renk katmasını umduklarını sözlerine ekledi.

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DW, dpa, epd/AG, BK