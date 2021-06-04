Alman başpiskopos, "Kilise cinsel tacizle mücadelede başarısız" diyerek istifa etti

Almanya ve hatta Avrupa çapında Katolik Kilisesi'nin en önemli pozisyonlarından biri olan Münih ve Freising Başpiskoposu olarak görev yapan Marx, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya yolladığı mektupta taciz vakalarını "felaket" diye niteledi.

Kardinal Marx, başpiskoposluk görevinden istifa ederken kiliseye bağlı bir din adamı olarak kalmayı sürdüreceğini belirtti.

Kilisenin bu taciz skandallarıyla mücadelede bir "çıkmaz yola girdiğini" belirten Marx, istifasının bu konuda yeni bir başlangıca vesile olmasını umduğunu söyledi.

Marx, taciz skandallarıyla yüzleşme konusunda bazı kilise temsilcilerinin direniş gösterdiği eleştirisini de yaptı ve şöyle yazdı:

"Son 10 yılda yapılan soruşturmalar, bireysel seviyede başarısızlıklar ve yönetimsel hatalar olduğu kadar, aynı zamanda kurumsal ve sistematik bir başarısızlık olduğunu da gösteriyor. Son dönemdeki polemikler ve tartışmalar ise Kilise'nin bazı temsilcilerinin bu sorumluluğu ve suç ortaklığını kabul etmek istemediklerini gösterdi. Sonuç olarak, cinsel taciz bağlantılı kriz konusunda her türlü reforma ve yeniliğe karşı çıkıyorlar."

'Kilisede reform gerekiyor'

Katolik Kilisesi'nin bu konuda bir reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Marx, şu ifadeleri kullandı:

"Gözden kaçırılmaması gereken iki unsur var: Bireysel hatalar ve kurumsal başarısızlık. Bunlar Kilise'de değişiklik ve reform gerektiriyor.

"Şahsen sessizlik, ihmaller ve kurumun prestijine fazla ehemmiyet vermekten dolayı suçluluk ve sorumluluk duyuyorum."