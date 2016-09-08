T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman basını: Türk yetkililer İncirlik için yeşil ışık yaktı

Almanya'nın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul etmesinin ardında Türkiye ile arasında kriz çıkmıştı

08 Eylül 2016 16:43

Alman haber ajansı DPA, Türk yetkililerin Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne ziyareti için yeşil ışık yaktığını iddia etti.

Türkiye, Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesinin ardından Alman vekillerin İncirlik Üssü’ndeki 250 kadar Alman askerini ziyaret etmesine izin vermiyor. 

Çin'de gerçekleşen son G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, görüşmenin ardından ''Önümüzdeki günlerde gerekçeli talebimize yönelik olumlu bir haber almamızın mümkün olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuşmuştu. 

Bu ifadelerin ardından bugün Alman basınında Türkiye'nin İncirlik Üssü ziyaretine yeşil ışık yaktığını yazdı.

ETİKETLER

Angela MerkelRecep Tayyip Erdoğanİncirlik ÜssüADP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24