Alman basını: Türk yetkililer İncirlik için yeşil ışık yaktı

Alman haber ajansı DPA, Türk yetkililerin Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne ziyareti için yeşil ışık yaktığını iddia etti.
Türkiye, Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesinin ardından Alman vekillerin İncirlik Üssü’ndeki 250 kadar Alman askerini ziyaret etmesine izin vermiyor.
Çin'de gerçekleşen son G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, görüşmenin ardından ''Önümüzdeki günlerde gerekçeli talebimize yönelik olumlu bir haber almamızın mümkün olduğuna inanıyorum'' şeklinde konuşmuştu.
Bu ifadelerin ardından bugün Alman basınında Türkiye'nin İncirlik Üssü ziyaretine yeşil ışık yaktığını yazdı.