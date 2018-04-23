Alman basını: Dumalılar, kimyasal saldırının mizansen olduğunda ısrarcı

Suriye'yi ziyaret eden Alman ZDF televizyonu muhabiri Uli Gack, Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesi sakinlerinin 7 Nisan'daki kimyasal saldırı iddasının teröristler tarafından sahnelenen bir senaryo olduğu konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırı için bahane olarak kullandığı kimyasal saldırı iddiası hakkında Almanya'nın önde gelen kanallarından ZDF'de önemli bir haber yer aldı.

ZDF muhabiri Gack, Suriye'de Doğu Guta ve Duma'dan kaçan 20.000 sığınmacının kaldığı Şam yakınındaki bir kampı ziyaret etti.

Gack'e göre kamptakiler, Suriye hükümetinin sorumlu tutulduğu kimyasal saldırının teröristler tarafından sahnelendiğine ikna olmuş durumda.

Gack'in aktardığına göre Duma sakinleri, saldırı noktasının IŞİD'e ait bir komuta merkezi olduğunu kaydetti: "IŞİD, bu bölgeye klor gazı tanklarını bilinçli olarak yerleştirdi. Tanklar Suriye uçakları ateş açtığında patlayacaktı ve hükümeti kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamak daha kolay olacaktı."

Kamptaki kişilerin Duma'da daha önce de bu tür provokasyonlar olduğunu anımsattığını belirten Gack, "İnsanlar gaza maruz kaldığında eğitim verildiğini söylediler. Bunlar kayda alınmış ve daha sonra saldırının kanıtı olarak servis edilmiş" diye konuştu.

'Doktorlar gaz zehirlenmesi olmadığını söyledi'

Gack, Beyaz Miğferler tarafından saldırının kanıtı olarak sunulan videoda görülen doktorlarla da konuştu. Doktorlar, Gack'e mağdurlar arasında gaz zehirlenmesi belirtisi bulunanlar olmadığını söyledi.

Gack'in bölgeden aktardıkları Rusya ve Suriye ordularının son dönemde Duma'da elde ettiği bulgularla örtüşüyor. İki ülke orduları, Duma'da teröristlere ait kimyasal silah depoları ve laboratuvarları ortaya çıkarmıştı.