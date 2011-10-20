Alman basını: AKP'nin Kürtleri parçalaması aptallık olur



T24 - Alman gazeteleri Hakkari'deki PKK saldırısı sonrası haberlerinde, AKP'nin "iyi (muhafazakar ve ılımlı)" ve "kötü (solcu ve milliyetçi)" Kürtler arasında ayrım yaptığını ileri sürerek, "AKP Milliyetçi Kürt hareketini kırıp parçalamak amacını gütmek istiyor gibi görünüyor. Ancak bu aptallık olur" diye yazdı.





Münih merkezli Süddeutsche Zeitung’ta gazetenin Türkiye muhabiri Kai Strtittmatter imzasıyla yayınlanan analizde, “Örgütün temsilcileri kısa bir süre öncesine kadar hükümetle gizli görüşmeler yapıyordu. Ancak Çarşamba günkü ölümcül saldırı, var olan üzücü şüphenin kanıtlandığının bir göstergesi” diye yazdı.



Radikal gazetesinin anka'ya dayandırdığı habere göre, “Yine barışı istemeyen birileri direksiyona geçti. PKK yine öldürmeye başladı. Önceleri bazı cesur reformları yapmaya yüreklenen AKP, giderek daha fazla eski devlet partilerine benziyor” yorumunu yapan gazete şu ifadeleri kaydetti:



“AKP, iyi (muhafazakar ve ılımlı) ve kötü (solcu ve milliyetçi) Kürtler arasında ayrım yapıyor ve milliyetçi Kürt hareketini kırıp parçalamak amacını gütmek istiyor gibi görünüyor. Ancak bu aptallık olur.”







“PKK operasyonun çok yararı olmayacak ”





Frankfurter Allgemeine Zeitung ise konuyla ilgili yorumunda, "Dil ve kültür alanlarında bazı gevşetmelere gitmesine rağmen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bu çözüm (özerklik) oldukça uzak. Her çatışmada ölen Türk askerlerinin sayısının giderek arttığı dikkat çekiyor” diye yazdı.



Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini bombalamak düzenlediği operasyonların “Daha önceki operasyonlar gibi çok yararı olmayacağı” yorumunu yapan gazete, “Türkiye’de yeni bir anayasa taslağı hazırlanmalı. Ancak Kürtlere özerklik hakkı tanınması bu sorunu günün birinde sona erdirebilir“ ifadelerini kaydetti.





“Türkiye'nin saldırıları PKK’nın güçlenmesine yardım etti”





Leipziger Volkszeitung ise, Cumhurbaşkanı Gül’ün son saldırının intikamının alınacağı yönündeki yemininin ve ordunun Kuzey Irak’a girerek, PKK hedeflerini vurması yönündeki operasyon emrinin gerginliğinin “ölümcül mantığıyla” sonuçlanacağını yazdı.



Bugüne kadarki saldırıların sadece bir tek etki yaptığını savunan gazete, “PKK’nın güçlenmesine yardım etti. Ancak PKK da gerçeklerden çok uzak hareket ediyor. 30 yıldan bu yana boşu boşuna Türkiye’yi politika değişikliği yapmaya zorluyor. Aslında bu süreçte geriye önemli bir tek şey kaldı: Kürtlerin önemi” dedi.







“Bölgesel özerklik bir çözüm olabilir”





Augsburger Allgemeine aynı konuyla ilgili yorumunda, "Kürtler için gerçekçi çözüm özerk vilayetler. Kürtler Saddam Hüseyin devrildikten sonra yeniden düzenlenen Irak'ta, bu isteklerini kabul ettirdiler. Bir anayasa reformunun arifesinde olan Türkiye'de de bölgesel özerklik bir çözüm olabilir” görüşünü öne sürdü.



Bunun için Kürtler’in PKK’ya sırt çevirmesi gerektiğinin ifade edildiği haberde, “Erdoğan hükümeti de buna karşılık barış isteyen Kürtler'in taleplerine karşılık vermeli ve Türk milliyetçilere sınırlarını göstermeli. Bu yol, daha yıllarca sorunu askeri yollarla çözmeye çalışmak yerine daha fazla başarı vaad ediyor“ diye yazdı.







