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Ekonomi

Alman bankası Commerzbark'tan "Dolar yıl sonunda 10 TL'ye yükselebilir" öngörüsü

24 Mart 2021 12:20

“Bir sonraki TL krizinin yaklaştığını” savunan Alman bankası Commerzbank, 2021 sonu dolar/TL tahminini 10 TL’ye yükseltti.

Dünya’nın haberine göre Commerzbank’tan Tatha Ghose müşterilere gönderdiği bir notta “Bir sonraki lira krizini tetikleyen unsurlar 2018 lira krizinin başlatanlarla aynı: Cumhurbaşkanı zorla alışılmışın dışındaki para politikası tutumunu yeniden ileri sürerek para politikasına dair bilinmeyen bir denemenin yapılacağını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Ghose, “2021 sonu dolar/TL tahminimizi 8’den tamamen sembolik olan 10’a çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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