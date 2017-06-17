Alman bakanlardan DİTİB'e eleştiri

Bugün Müslümanlar tarafından Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen radikal İslamcı terörizm karşıtı gösteriye Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) katılmama kararı almasıyla ilgili olarak üst düzey Alman siyasetçilerin eleştirileri sürüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "tüm İslami çatı örgütlerinin etkinliği desteklememesinin" üzücü olduğunu ifade etti. DİTİB'in etkinliğe katılmasının "uzak durmaktan daha iyi olacağını" söyleyen de Maiziere, “etkinlik şayet tüm sivil toplum örgütleri tarafından desteklenseydi bunun çok daha iyi olacağını” kaydetti.

De Maiziere, düzenlenecek olan gösterinin “tüm Müslümanların İslam adına gerçekleştirilen teröre karşı olduklarını ortaya koyan önemli bir inisiyatif olduğunu" belirtti.

Maas'tan "teröre karşı tavır alma" vurgusu

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da tüm "Müslümanların teröre karşı tavır alması" gerektiğini vurguladı.

Cumartesi günkü Kölner Stadt-Anzeiger'de konuyla ilgili bir yazısı yayınlanan Maas, "Bizde sınırlar Müslümanlar ve Gayrimüslimler arasında değildir, inançlılar ile inançsızlar arasındaysa hiç değildir. Biz sınırımızı aşırıcı katiller ile özgürlükçü ve demokratik toplumumuzun hukuka sadık insanları arasına çekiyoruz" dedi.

"Teröre karşı mesafe almanın sivil toplumun tamamının görevi olduğunun" altını çizen Maas, "Bunu DİTİB anlamamış gözüküyor" dedi. Bakan Maas, etkinliğe katılmama kararıyla DİTİB'in "kendisini daha da izole ettiğini ve bu çerçevede İslam karşıtlarının yeni argümanlar üretmesine şaşırmaması gerektiğini" ifade etti.

Merkel "Yazık" demişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, DİTİB'in gösteriye katılmayacak olmasıyla ilgili olarak "Yazık" yorumunda bulunmuştu.

Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DİTİB'in "en çok kendine ve üyelerine zarar verdiğini" söylemişti.

Köln'deki etkinliğe 10 bin civarında kişinin katılması bekleniyor.

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dpa/KNA/epd/BÜ/BS