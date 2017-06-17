T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman bakanlardan DİTİB'e eleştiri

Üst düzey Alman siyasetçiler, DİTİB'in bugün Köln'de Müslümanlar tarafından düzenlenen terör karşıtı gösteriye katılmama kararı almasına karşı eleştiriler yöneltmeye devam ediyor.

17 Haziran 2017 18:01

Bugün Müslümanlar tarafından Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen radikal İslamcı terörizm karşıtı gösteriye Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) katılmama kararı almasıyla ilgili olarak üst düzey Alman siyasetçilerin eleştirileri sürüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Düsseldorf'ta yayınlanan Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "tüm İslami çatı örgütlerinin etkinliği desteklememesinin" üzücü olduğunu ifade etti. DİTİB'in etkinliğe katılmasının "uzak durmaktan daha iyi olacağını" söyleyen de Maiziere, “etkinlik şayet tüm sivil toplum örgütleri tarafından desteklenseydi bunun çok daha iyi olacağını” kaydetti.

De Maiziere, düzenlenecek olan gösterinin “tüm Müslümanların İslam adına gerçekleştirilen teröre karşı olduklarını ortaya koyan önemli bir inisiyatif olduğunu" belirtti.

Maas'tan "teröre karşı tavır alma" vurgusu

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da tüm "Müslümanların teröre karşı tavır alması" gerektiğini vurguladı.

Cumartesi günkü Kölner Stadt-Anzeiger'de konuyla ilgili bir yazısı yayınlanan Maas, "Bizde sınırlar Müslümanlar ve Gayrimüslimler arasında değildir, inançlılar ile inançsızlar arasındaysa hiç değildir. Biz sınırımızı aşırıcı katiller ile özgürlükçü ve demokratik toplumumuzun hukuka sadık insanları arasına çekiyoruz" dedi.

"Teröre karşı mesafe almanın sivil toplumun tamamının görevi olduğunun" altını çizen Maas, "Bunu DİTİB anlamamış gözüküyor" dedi. Bakan Maas, etkinliğe katılmama kararıyla DİTİB'in "kendisini daha da izole ettiğini ve bu çerçevede İslam karşıtlarının yeni argümanlar üretmesine şaşırmaması gerektiğini" ifade etti.

Merkel "Yazık" demişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, DİTİB'in gösteriye katılmayacak olmasıyla ilgili olarak "Yazık" yorumunda bulunmuştu.

Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DİTİB'in "en çok kendine ve üyelerine zarar verdiğini" söylemişti.

Köln'deki etkinliğe 10 bin civarında kişinin katılması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA/epd/BÜ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanDİTİBKöln MüslümanlarMüslümanlarAlmanya KölnDiyanetTürkBirliğiBakanı ThomasMaiziere DüsseldorfRheinische PostMaiziereMüslümanlarınAdalet Bakanı Heiko MaasKölner Stadt-AnzeigerMaasGayrimüslimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24