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Dünya
Deutsche Welle

Alman bakanın Türkiye ziyareti iptal

Almanya'da Hessen eyaleti Avrupa Bakanı Lucia Puttrich, Türkiye ziyaretini iptal etti. Bakan, Türkiye'deki randevularının iptal edilmesini gerekçe olarak gösterdi.

26 Eylül 2016 12:54

Hessen eyaleti Avrupa Bakanı Lucia Puttrich, pazar gününden çarşambaya kadar planladığı Bursa ziyaretini iptal ettiğini duyurdu. Wiesbadener Kurier gazetesi, Puttrich'in Hessen eyaletinin kardeş kenti Bursa'nın Valisi İzzettin Küçük'le programı olduğuna ve Türk tarafının bu görüşmeyi kısa süre öncesinde iptal ettiğine dikkat çekti.

Puttrich, temaslarında Türkiye-Almanya ilişkilerini etkileyen zorlu konuları gündeme getireceğini, ayrıca darbe girişimiyle ilgili olarak temmuz ayında tutuklanan Bursa'nın eski valisi Sabahattin Harput'un da akıbetini öğrenmek istediğini açıklamıştı.

Hessen eyaleti Hükümet Sözcüsü Michael Busser de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Bakan'ın mültecilerden sorumlu bir Türk yetkili ile de görüşmesinin iptal edildiğini söyledi. İptalin gerekçesiyle ilgili Türk yetkililere yönelttikleri soru karşısında konunun darbe girişimiyle ilgili olduğu izlenimi edindiklerini kaydeden Busser, "Bunun üzerine Bayan Puttrich, Türk tarafı diyaloğa hazır değilse bu seyahati gerçekleştirmenin anlamı olmadığına karar verdi" şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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