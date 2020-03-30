Alman bakanın intiharı Koronavirüs bağlantılı mı?

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Dün tren raylarında ölü bulunan Almanya Hessen eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer’in yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları nedeniyle "çok endişeli" olduğu belirtildi.

Hessen eyaleti Başkanı Volker Bouffier, Schaefer'ın ölümünden önce yerel şirket ve işletmeleri krizin etkilerinden korumak için "gece gündüz demeden" çalıştığını ifade etti.

Bouffier, "Schaefer'ın Koronavirüs salgınının ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edeceği konusunda derin endişeleri olduğunu varsaymalıyız" dedi ve ekledi; "Tam da böyle zorlu bir zamanda onun gibi birine ihtiyacımız vardı".

Yazılı açıklamada Bouffier, "Şoke olduk, olanlara inanamıyoruz, her şeyden öte çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Wiesbaden savcılığı ve polisi yaptıkları çalışmalar sonucunda Schaefer'in intihar ettiği sonucuna vardı. Schaefer'in cesedi dün sabah saatlerinde Hochheim kentindeki hızlı tren hattı raylarının yakınlarında bulunmuştu.

Schaefer, içinde Almanya'nın finansal başkenti Frankfurt'un da bulunduğu eyaletin Maliye Bakanlığı görevini 10 yıldır sürdürüyordu.

Almanya'da şu anda 62 binden fazla vaka bulunuyor ve 541 kişi Koronavrüs kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.