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Dünya

Alman Bakan'dan 'Türkiye ile müzakereler dursun' çağrısına tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi

24 Mart 2017 02:53

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB üyelik süreci müzakerelerinin dondurulması çağrısının yanlış olduğunu söyledi.

Gabriel, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.

Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, "Türkiye'yi gittiği yolun yanlış olduğu konusunda ikna etmek için her şeyi yapmalıyız. Zor da olsa, 'Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?' sorusunun yanıtını aramalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını" belirten Alman Dışişleri Bakanı, "Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye, dünya üzerinde yer değiştirmeyecek" dedi.

 

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