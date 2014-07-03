Alman bakandan Müslümanlara 'devlet kadrolarını doldurun' çağrısı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Müslümanların devlet görevlerinde daha fazla yer almalarını istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı da olan Gabriel, Müslümanlar Merkez Konseyi'nin Köln kentinde verdiği iftara katıldı.

İftarda konuşan Gabriel, Almanya'da Müslüman hakimlerin, savcıların, polislerin ve okul müdürlerinin eksik olduğuna işaret ederek, Alman toplumunun bu bölümünde de yer almaları için insanlara cesaret verme konusunda çalışmak gerektiğine inandığını kaydetti.

Gabriel, Almanya'da Müslümanların kamu görevlerinde çok güçlü bir şekilde temsil edilmemesinin Müslümanların fanatik dinci oldukları yönündeki önyargıyla ilgisinin bulunduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 10 yıl önce Köln'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıyı da anımsatan Gabriel, devlet organlarının soruşturmada önyargılı davranmalarının Almanya'nın en büyük utançlarından biri olduğunu ifade etti.

Alman polisi, Türklerin yoğun yaşadığı Keupstrasse'de 2004 yılında Neonaziler tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin yarlandığı söz konusu bombalı saldırının ardından yıllarca bunun "organize bir suç çetesinin yaptığı yönünde" soruşturma yürütmüş, ancak aşırı sağcılara karşı incelemelerde bulunmamıştı.