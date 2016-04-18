Alman Bakan'dan "Göçmenlere zeka testi yapalım" önerisi

Almanya’nın Saarland Eyaleti’nde, ülkeye gelen sığınmacıların yeteneklerini belirleyebilmek için pilot bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Eyaletin İçişleri Bakanı Klaus Bouillon’un Alman Rheinische Post Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Gelen sığınmacıların yeteneklerinin neler olduğunu, sığınmacıları doğrudan ne tür mesleki gruplara yerleştirebileceğimizi ve onlara neler öğretmemiz gerektiğini belirleyip ortaya çıkarabilmek amacıyla zekâ testlerinin kullanılacağı bir pilot proje başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) bakan, projeyi Federal İstihdam Dairesi’yle ve önde gelen istihdam uzmanlarıyla işbirliği içinde planlandıklarını ifade etti. Proje kapsamında önce 600-700 gönüllüyle çalışılmasının hedeflendiği açıklandı. Öneriyi koalisyon ortağı SPD, “ayrımcılık” diyerek eleştirdi. Konu Alman medyası başta olmak üzere Avrupa basınında tepkilere neden oldu.