Alman Bakan: Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmek zor; mantıklı düşünsünler

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmenin zor olduğunu söyledi. Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, "Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmek zor. Biz sadece Türkiye'nin mantıklı düşünmesini istiyoruz"" diye konuştu.

Schaeuble, Alman ZDF televizyonunda, Türk bakanların Avrupa Birliği ülkelerinde kampanya yürütmesi ve Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, "Bu şartlar altında bu konuda çalışmaya devam etmek son derece zor" ifadesini kullandı.

Schaeuble, "Tırmandırmak istemiyoruz, Alman hükümetinde herkes bu konuda hemfikir, biz sadece Türkiye'nin mantıklı düşünmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak her yıl AB bütçesinden değişen miktarlarda fon alıyor. 2014-2020 arasında Türkiye'ye yaklaşık 4.5 milyar euroluk (18 milyar lira) kaynak aktarılması planlanıyordu.

Alman İçişleri Bakanı: Karşıyım

Öte yandan ARD'ye konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türk bakanların Almanya'da siyasi etkinlik düzelemesine karşı olduğunu açıkladı. AFP'nin haberine göre, "Türkiye'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmaya hakkı olmadığını" savunan Alman bakan, bu tip etkinlikler düzenlenmesine "siyaseten şiddetle karşı olduğunu" sözlerine ekledi.