T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman Bakan: Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmek zor; mantıklı düşünsünler

Bakan, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

13 Mart 2017 16:17

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmenin zor olduğunu söyledi. Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, "Türkiye ile ekonomik yardım üzerinde çalışmaya devam etmek zor. Biz sadece Türkiye'nin mantıklı düşünmesini istiyoruz"" diye konuştu.

Schaeuble, Alman ZDF televizyonunda, Türk bakanların Avrupa Birliği ülkelerinde kampanya yürütmesi ve Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, "Bu şartlar altında bu konuda çalışmaya devam etmek son derece zor" ifadesini kullandı.

Schaeuble, "Tırmandırmak istemiyoruz, Alman hükümetinde herkes bu konuda hemfikir, biz sadece Türkiye'nin mantıklı düşünmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak her yıl AB bütçesinden değişen miktarlarda fon alıyor. 2014-2020 arasında Türkiye'ye yaklaşık 4.5 milyar euroluk (18 milyar lira) kaynak aktarılması planlanıyordu.

Alman İçişleri Bakanı: Karşıyım

Öte yandan ARD'ye konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türk bakanların Almanya'da siyasi etkinlik düzelemesine karşı olduğunu açıkladı. AFP'nin haberine göre, "Türkiye'nin Almanya'da seçim kampanyası yapmaya hakkı olmadığını" savunan Alman bakan, bu tip etkinlikler düzenlenmesine "siyaseten şiddetle karşı olduğunu" sözlerine ekledi.

ETİKETLER

Almanya Maliye BakanıWolfgang SchaeubleTürkiyeDeniz Yücel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24