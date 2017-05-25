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Dünya
Deutsche Welle

Alman bakan Schaeuble: Müslüman göçmenler bizim için şans

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Kilise'ye yönelik tartışmalı sözlerinin ardından bu kez ülkedeki Müslümanları öven ifadeler kullandı. Müslüman göçmenlerin ülke için şans olduğunu belirtti.

25 Mayıs 2017 14:07

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Almanya'da sayıları artan Müslümanları bir şans olarak gördüğünü ifade etti. İslam'da "misafirperverlik" ve "hoşgörü" gibi insani değerlerin olduğunu belirten bakan, Almanya'daki Hristiyanların ve diğer tüm insanların Müslümanlardan öğrenebilecekleri olduğunu söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan bakan, "İslam Almanya'ya ait mi?" sorusuna ise "Gerçekleri tanımak gerekir" yanıtını verdi. Almanya'da İslam'ın şekillendirdiği ülkelerden çok sayıda kişinin yaşadığını söyleyen bakan, "anayasal düzene uygun yaşamak için bu insanlarla nasıl birlikte yaşanacağına dair yine bu insanlarla diyalog kurulması gerektiğini" ifade etti.

Schaeuble, "İslam Almanya'nın bir parçasıdır" cümlesinin arkasında durduğunu belirterek, bu tanımın gerçekçi olduğunu söyledi. Bu tanımı tartışmaya açanların, gerçekliği tartışmaya açtıklarını ve açanların da "yararlı" politikacılar olmadıklarını söyledi.

CDU'lu bakan aynı zamanda dinlerin fanatikleşmesinin ve şiddete yönelmesinin yanlış yorumlamalar sonucu olduğunu belirterek, dünya dinlerinin “diğerlerini kardeş olarak görme” mesajını verdiklerini ifade etti.

Bakan tartışma başlatmıştı

Almanya Maliye Bakanı kısa süre önce yaptığı bir açıklama ile tartışma başlatmıştı. Bakan, Kilise'nin siyasete olan tutumunu eleştirmiş, Kilise'nin dünyevi sorunlarda "gerçekleri tek başına sahiplenemeyeceğini" belirtmişti. “Demokrasilerde herkesin fikrini söyleme hakkına sahip olduğuna” dikkat çeken bakan, "Katı inançlarına göre açıklama yapanların bu durumu anlamadıklarını" söylemişti.

Bakan, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamalarda ise ifadelerini biraz yumuşatarak, "Kilise içinde dünyevi sorunlarda inançlarına dayalı argümanlar sunan kişiler bulunduğunu" söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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