Alman bakan çarşaf ve peçe yasağı istedi



Bavyera Ekonomi Bakanı Ilse Aigner, "Welt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, çarşaf ve peçenin yasaklanmasını istedi. "Kendini saklamak kültürümüze uymuyor. Bu, kadın-erkek eşitliğine de aykırı" diyen Aigner, Federal Meclisi ilgili yasal düzenlemeleri ivedilikle çıkarmaya çağırdı.

'İran'a gittiğimde baş örtüsü taktım'

Bavyera Ekonomi Bakanı Aigner, peçe ve çarşaf yasağının Arap ülkelerinden gelen turistleri de kapsamasını istedi. Aigner, "İran'a gittiğimde kurallara uyup baş örtüsü taktım. Aynı şekilde Arap ülkelerinden gelen kadınların da ülkemize geldikleri zaman çarşaftan vaz geçmelerini istiyorum. Bu tür yasalar yalnızca Alman vatandaşlarını kapsamıyor" diye konuştu.

Radikal İslamcı hareketlerin varlığına dikkat çeken Ilse Aigner, Almanya'daki Müslümanların derneklerini "daha güçlü birlik içinde olmaya" ve "İslamcılığa karşı sesini yükseltmeye" davet etti.

Belçika ve Fransa'da kadınların, peçeli çarşaf veya burka ile yüzlerini tamamen örterek sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

Fransa'daki uygulama

Fransa'daki düzenlemeye göre kamusal alanda yüzünü tamamen veya kimliği tanınamayacak şekilde gizleyen herkes hakkında yasal işlem yapılıyor. Özel sektöre ait kafe, bar, otel, sinema, lokanta ve otel gibi birçok ticari işletme de kamusal alan olarak tanımlanıyor ve ilke olarak bu mekânlarda burka ve peçeli çarşafla dolaşılması yasaklanıyor.

Yasa bir bireyi burka veya peçeli çarşaf kullanmaya zorlayanların ise 1 yıl hapis ve 30 bin Euro tazminatla cezalandırılmalarını öngörüyor. Tazminat miktarı, zorlanan kişinin 18 yaşından küçük olması halinde 60 bin Euro’ya çıkıyor.