Alman bakan camiye gitti, 'Müslümanlar dışlanamaz' dedi

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Paris’teki saldırıların İslam’a mal edilmemesi için dün başkent Berlin’de bir camiyi ziyaret etti. Maas, “Asıl şimdi teröre karşı birlikte durma zamanı. Toplumun bölünmesine, Müslümanların dışlanmasına izin vermemeliyiz” dedi.

Maas ayrıca, “Hiçbir din ve inandığı Yaratıcı böyle bir şeyi meşru kılmaz. Bu konuda herkes hemfikir. Paris’teki saldırıların amacı toplumda kin ve nefret yaymaktır, hedefi ise toplumu bölmektir. Bunu hepimiz önlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da önceki gün, “Kinin bizi bölmesine izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı.