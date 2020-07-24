Alman bakan asgari ücreti yeterli bulmadı, saatlik 12 Euro'ya çıkarılmasını önerdi

Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücret saatinin 12 Euro olmasını istedi. Bakan Heil "Asgari Ücret Komisyonu'na asgari saat ücretinin 12 Euro olması gerektiğini önereceğim. Önerimi sonbaharda yapacağım. Şimdiki ücret yeterli değil. Komisyonun öneriyi kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

Almanya'da asgari ücret uygulaması 2015 yılında yürürlüğe girdi. Yasa ilk uygulandığında asgari saat ücreti 8 Euro 50 Cent olarak belirlenmişti. Kademeli olarak yapılan artışlarla asgari ücret 9 Euro 35 Cent'e çıktı. 2022 yılına kadar dört kez çalışma saati ücreti artırılarak asgari ücret 10 Euro 45 Cent olacak. Ülkede saat ücretini, bağımsız çalışan Asgari Ücret Komisyonu belirliyor. Federal Çalışma Bakanı komisyona öneride bulunabiliyor. Heil de yasanın kendisine verdiği haktan yararlanarak ücretin artılmasını tavsiye edecek.

Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği bilgiye göre Almanya'da yaklaşık 10 milyon çalışan düşük ücret alıyor. 9 milyon 900 bin çalışanın saat ücreti 12 Euro'nun altında. Bu rakam da tüm çalışanların yüzde 36.7'sine denk geliyor. Düşük ücretle çalışanların oranı batıya göre doğu eyaletlerinde daha fazla. Eski eyaletler olarak bilinen batı eyaletlerinde çalışanların yüzde 24,7'si 12 Euro'nun altında kazanıyor. Almanya'da çalışanların ortalama saat ücreti ise 19 Euro 37 Cent. Eyaletlere göre en düşük ortalama ücret Mecklenburg Vorpommern'de ödeniyor. Başbakan Angela Merkel'in memleketi olan eyalette ortalama saat ücretleri 15 Euro 86 Cent. 21 Euro 91 Cent ile en yüksek ortalama saat ücret ise Hamburg'da ödeniyor.

Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var.

Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Türkiye'de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 (yaklaşık 380 Euro); net ise 2 bin 324 TL olarak belirlendi.