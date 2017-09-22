Alman Avukatlar Birliğinden Türkiye uyarısı

Alman Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, Türkiye'de yargı kurumunun içinde bulunduğu koşullardan duyduğu endişe ve memnuniyetsizliği dile getirdi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Schellenberg, "Türkiye'de avukatlığın durumu haftadan haftaya kötüleşiyor" dedi. Schellenberg, "Avukatlar müvekkillerinden ötürü gözaltına alınıyor. Bu 'Bir sanığı savunanın kendisi zaten kötüdür' demenin haince bir mantığı" şeklinde konuştu.

Schellenberg, Türkiye'de sanıkların "avukatlar korktukları için" kendilerini savunacak avukat bulamaması gibi vakalar yaşandığını da sözlerine ekledi.

"Bağımsız yargı için bir zehir"

Avukat tutuklamalarının 2017 başlarında da yaşandığını ve uygulanan baskının o dönemde de gözlemlenebilir olduğunu vurgulayan Schellenberg, "Ancak durum son hafta ve aylarda gittikçe artan biçimde kötüleşti" dedi. Schellenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakim ve savcılar arasında bir "korku sistemi" yaratmaya çalıştığını savundu ve bu durumu "bağımsız yargı için bir zehir" olarak betimledi.

Türkiye'de "farklı düşünenlere uygulanagelen sistematik kovuşturmanın" kendisini tedirgin ettiğini aktaran Schellenberg, "Türkiye artık bir hukuk devleti değil. Bunlar otoriter yapılar. Masumiyet karinesi yok. Efektif savunma yok. Bağımsız yargı yok" dedi.

"Alman avukatlar da tutuklanabilir"

Ulrich Schellenberg, bu şartlar altında avukat-müvekkil görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin çok zor olduğunu ve bunun Türkiye'de tutuklu bulunan Almanlar için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Schellenberg, "Türk makamlarının uyguladığı muamele inanılmaz derecede keyfi. Ve keyfi bir biçimde tutuklanmanızın söz konusu olduğu bir ortamda bu pekala herkesin başına gelebilir" dedi. Schellenberg, bunun aynen Alman gazeteciler gibi Alman avukatların başına gelebileceğini de sözlerine ekledi ve meslektaşlarına işlerini "çok büyük dikkatle" yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Türk hükümetinin aktardığı bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL ilan edilmesinin ardından yaklaşık 150 bin kamu görevlisi görevinden uzaklaştırıldı. Yargı alanında ise 3 bin 800'den fazla hakim ve savcı görevden alındı. Toplamda 14 bin hakim ve savcının olduğu Türkiye'de bu, toplam rakamın dörtte birine tekabül ediyor.

dpa/DW/BÜ/BÖ

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