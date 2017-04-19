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Dünya
Deutsche Welle

Alman avukat ve hakimler Türkçe internet sayfası açtı

Alman avukat ve yargıçları, siyasi nedenlerle Almanya’ya iltica eden Türk meslektaşlarına destek olacaklarını açıkladı. Alman avukatlar derneği ve hakimler birliği, referandum sonrası Türkçe bir internet sayfası açtı.

19 Nisan 2017 13:44

Alman Avukatlar Derneği ile Alman Hakimler Birliği Türkiye'de yapılan referandum sonrasında Türkçe olarak yazılmış “Türk hâkim, savcı ve avukatlar Almanya’da buradan destek alabilirler” başlığı altında Türkçe bir internet sayfası hazırladılar.

Türk hukukçular bu sayfa üzerinden Almanya’nın tüm eyaletlerindeki Türkçe konuşabilen, hukuksal ve günlük konularda yardımcı olabilecek Alman meslektaşları ile temasa geçebilecekler.

'Durumun daha da kötüleşmesinden endişeliyiz'

Alman Avukatlar Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aylarda da Türk hukukçuların baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Schellenberg, “Türk meslektaşlarımızın durumunun daha da kötüye gitmesinden endişe ediyoruz. Referandum ertesinde Türk avukatların ülkelerini terk etmelerinin gündeme gelmesi olasılık dışı değil” ifadelerini kullandı.

Türk avukatlar arasında daha önceleri de bir "korku atmosferi” yaşandığına dikkat çeken Alman Avukatlar Derneği Başkanı, Türkiye’de şimdi hukuk devletinin tamamen iflâs edeceğinden yola çıktıklarını de vurguladı.

Alman Hâkimler Birliği Başkanı Jens Gnisa ise Türkiye’de durumun tırmanması nedeniyle Almanya’ya iltica etmek isteyenlerin, hazırladıkları yeni web sayfası üzerinden yardımlara ulaşabileceklerine işaret etti.

Alman Hakimler Birliği Mart ayı başında da Türkiye’de tutuklu veya görevden alınan savcı ve hakimler için yardım fonu kurulduğunu açıklamıştı. Birlik, fona ilk etapta 10 bin euro aktarıldığını belirterek, bunun yanı sıra İsviçre, Fransa, Portekiz, İrlanda ve İngiltere'den yardım gönderildiğini belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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