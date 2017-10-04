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Dünya
Deutsche Welle

Alman askerlerinin Ürdün'e taşınması tamamlandı

İncirlik Üssü'nden Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınan Alman askerlerinin Tornada keşif uçaklarıyla birkaç gün içinde göreve başlayacağı bildirildi.

04 Ekim 2017 23:28

Adana'daki İncirlik Üssü'nde görev yapan Alman askerlerinin Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşınması tamamlandı. Federal Ordu'dan bugün yapılan açıklamada, dört Tornado keşif uçağının bugün öğleden sonra Muvaffak Salti Hava Üssü'ne indiği belirtildi.

Açıklamada, Tornadoların bir kaç gün içinde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona destek vermek üzere keşif uçuşlarına başlayacağı ifade edildi.

Türk hükümetinin Alman milletvekillerinin İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi üzerine Ankara ile Berlin arasında gerginlik yaşanmıştı. Bunun üzerine Alman hükümeti haziran ayının başında askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına karar vermişti.

Çekilme temmuzda başlamıştı

Yaklaşık 250 askerden oluşan Alman birliği Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona lojistik destek veriyor.

Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmeye başlamasının ardından, havada yakıt ikmali yapabilen Airbus A3120 MRTT model tanker uçağı temmuz ayının ortasında Muvaffak Salti Hava Üssü'nde göreve başlamıştı.

Tornada keşif uçakları ise temmuz ayının sonunda önce Almanya'ya getirilmişti. İncirlik Üssü'nde Alman ordusuna ait altı keşif uçağı görev yapıyordu. Muvaffak Salti Hava Üssü'nde ise dört Tornado keşif uçağı IŞİD'e karşı mücadelede yer alacak.

Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, IŞİD'in geri çekildiğini, bu nedenle de keşif yapılan bölgenin küçüldüğünü ifade etti. Bakanlık Sözcüsü, Almanya'da kalan uçakların gerektiğinde göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İncirlik Üssü'nde konuşlu son Alman askerleri eylül ayının sonunda üsten ayrılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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