Alman askerleri Türkiye'den çekiliyor



Almanya Savunma Bakanlığı, Alman birliklerinin Türkiye'den çekilmeyi planladığı yönünde Spiegel Online'da yer alan haberi doğruladı. Bakanlık sözsüsü, Türkiye'nin güneydoğusunda NATO'nun Patriot misyonu çerçevesinde görev yapan 250 Alman askerinin önümüzdeki aylarda çekileceğini belirtti.

Sözcü, çekilme kararının Suriye'den Türkiye'ye artık bir saldırı tehdidinin bulunmaması gerekçesiyle alındığını ifade etti.

Muhalefet çağrı yapıyordu

Türkiye'deki Alman askerlerinin görev süresi bu yılın başında 31 Ocak 2016'ya kadar uzatılmış ve asker sayısının 400'e kadar çıkarılmasına izin verilmişti. Ancak Türkiye'de bir ay önce başlayan şiddet olaylarının ardından Almanya'daki muhalefet partileri askerlerin çekilmesi yönünde çağrılar yapıyordu.

Yeşiller'in dış politika uzmanı Jürgen Trittin, iki hafta kadar önce "eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere karşı savaşı tırmanırsa, askerlerin çekilmesinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini" söylemişti.

Sol Parti lideri Bernd Riexinger de "Alman hükümetinin Erdoğan'ın yıkıcı politikalarına izin vermemesini" isteyerek Patriot sistemlerinin Türkiye'den çekilmesi ve ayrıca Türkiye'ye silah satışının da durdurulmasını gerektiğini savunmuştu.

Ayrıca Alman Ordu Mensupları Birliği Başkanı Andre Wüstner de Alman askerlerinin öngörülen takvimden önce çekilmesini talep ederek bunun tabu olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Güvenlik önlemleri artırılmıştı

Alman birlikleri 2,5 yıl önce Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO misyonu çerçevesinde Patriot savunma sistemleriyle birlikte Türkiye'ye konuşlandırıldı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Alman askerlerinin bulunduğu üste geçen aydan beri olası terör saldırılarına karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Askerlerin dışarı çıkması da yasaklandı.