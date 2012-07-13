Alman asıllı kadını döven Türk sevgiliye 5 taksitli 1500 lira ceza!

Alman asıllı Sema Nur Döndü'yü döven Türk sevgiliye 1500 TL para cezası verildi. Ceza 5 taksitte ödenecek.

Haberturk'ün haberine göre, sevgilisini döven Hakan Erdoğan, 75 gün “adli para cezasına” çarptırıldı. Erdoğan, toplam 1500 liralık cezasını 5 taksitle ödeyecek. Bu da komşusunun kapısına zarar veren bir kişinin ödeyeceği cezamiktarıyla eşdeğer olacak. Daha önce bir Türk’le evlilik yaptıktan sonra Andrea Groch adını Sema Nur Döndü olarak değiştiren ve sevgilisi tarafından dövülen kadının davası 8 ay sonra Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Sema Nur Döndü ile avukatı Erdoğan Fırat ve sanık Hakan Erdoğan katıldı.

Sanık Erdoğan kendisini savunurken, o tarihte sevgilisi olan Döndü’yü dövmediğini öne sürdü. Sema Nur Döndü ise Erdoğan’ın kendisini yumruk ve sopayla döverek hastanelik ettiğini belirterek “Şikâyetçiyim” dedi. Mahkeme hâkimi Erdal Işık, sanığı kasten yaralama suçundan önce 120 gün adli para cezasına çarptırdı; ardından “haksız tahrik” gerekçesiyle indirimyaptı ve 75 gün adli para cezasına çevirdi. Hâkimverilen bu cezanın, günlüğü 20 liradan olmak üzere 1500 lira olduğunu ve bunun da 1’er ay arayla 5 eşit taksitle müştekiye ödenmesini kararlaştırdı. “Erteleme” yoluna gitmeyen hâkim, Erdoğan’ın parayı ödememesi halinde cezasının hapse çevrileceğini söyledi.

‘Ceza komik ve hafif'

Verilen cezayı “komik” bulduğunu belirten Sema Nur Döndü, “Bu kadar hafif bir ceza beklemiyordum. Olay Almanya’da olsaydı, Türkçe’de söylediğiniz gibi süründürürler” dedi.

‘Gerçek Türk oldum' demişti

Sema Nur Döndü, kadına şiddetin sembolü haline gelen Ayşe Paşalı’yı hatırlatan bir şekilde 3 Ağustos 2011’de Ankara Adliyesi koridorlarında HABERTÜRK tarafından görüntülenmişti. Yüzü gözü moraran döndü, “Ben şimdi gerçek Türk oldum” diyerek ironi yapmıştı.