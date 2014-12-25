T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman asıllı göçmen sayısında artış

Federal Cumhuriyet’e yerleşen Alman asıllı göçmen sayısında 2013’ten sonra bu yıl da artış kaydedildi. Çoğu yıllar önce göç eden Rusya ve Kazakistan Almanlarından oluşuyor.

25 Aralık 2014 18:38

Friedland göçmen kampı müdürü Heinrich Hörnschemeyer bir yılda
katlanarak 5 bin 700'e çıkan göçmen sayısının önümüzdeki
yıllarda da
artmasının beklendiğini söyledi.
Çoğunluğunu Rusya ve Kazakistan Almanlarının oluşturduğu göçmenlerin
sayısı 1990 yılında 400 binle rekor düzeye çıktıktan sonra 2012 yılında
1800'e düşmüştü.
Geçen yıl ilgili yasada yapılan değişikliğin göçmen sayısının
artmasında etkili
olduğu açıklandı.
Hörnschemeyer, aile üyelerinin taşınmasına getirilen kolaylığın
artışta önemli bir unsur olduğunu
kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Federal CumhuriyetAlmanRusyaKazakistan AlmanlarındanHeinrich HörnschemeyerKazakistan AlmanlarınınDeutsche Welle Türkçe dpa AG/TY/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24