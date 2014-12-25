Alman asıllı göçmen sayısında artış

Friedland göçmen kampı müdürü Heinrich Hörnschemeyer bir yılda
katlanarak 5 bin 700'e çıkan göçmen sayısının önümüzdeki
yıllarda da
artmasının beklendiğini söyledi.
Çoğunluğunu Rusya ve Kazakistan Almanlarının oluşturduğu göçmenlerin
sayısı 1990 yılında 400 binle rekor düzeye çıktıktan sonra 2012 yılında
1800'e düşmüştü.
Geçen yıl ilgili yasada yapılan değişikliğin göçmen sayısının
artmasında etkili
olduğu açıklandı.
Hörnschemeyer, aile üyelerinin taşınmasına getirilen kolaylığın
artışta önemli bir unsur olduğunu
kaydetti.