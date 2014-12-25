Alman asıllı göçmen sayısında artış

Friedland göçmen kampı müdürü Heinrich Hörnschemeyer bir yılda

katlanarak 5 bin 700'e çıkan göçmen sayısının önümüzdeki

yıllarda da

artmasının beklendiğini söyledi.

Çoğunluğunu Rusya ve Kazakistan Almanlarının oluşturduğu göçmenlerin

sayısı 1990 yılında 400 binle rekor düzeye çıktıktan sonra 2012 yılında

1800'e düşmüştü.

Geçen yıl ilgili yasada yapılan değişikliğin göçmen sayısının

artmasında etkili

olduğu açıklandı.

Hörnschemeyer, aile üyelerinin taşınmasına getirilen kolaylığın

artışta önemli bir unsur olduğunu

kaydetti.

