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Dünya
Deutsche Welle

Alman AP milletvekili Rusya'ya alınmadı

Yeşiller Partisi'nin Avrupa Parlamentosu Grup Başkanı Rebecca Harms'ın, Moskova Havalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmedi.

26 Eylül 2014 14:29


Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Yeşiller Partili Alman üyesi Rebecca Harms'ın, perşembe akşamı Moskova havaalanında ülkeye girişine izin verilmedi. AP Yeşiller Grubu Başkanı Harms'ın, cinayet suçundan yargılanan Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko'nun duruşmasını izlemek için gittiği ülkede, havaalanında üç saat bekletildikten sonra Brüksel'e geri döndüğü bildirildi.

AP Yeşiler Grubu'ndan yapılan açıklamada, Harms'a Moskova Havalimanı'nda üç saatlik bekleyişin ardından, 'istenmeyen' kişi olduğunun söylendiği ve Rusya'ya girişinin 'suç eylemi' teşkil ettiğinin belirtildiği bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise olayın ardından Rusya'nın tutumunun 'kabul edilemez' olduğunu açıkladı.

Rebecca Harms, Rus gazeteciler Igor Kornelyuk ve Anton Voloşin'in öldürülmesinden sorumlu tutularak, cinayetle yargılanan Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko'nun duruşmasını izlemek için Rusya'ya gitmişti. Rusya devlet televizyonu Rossiya'da çalışan iki gazeteci 18 Haziran'da Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk kentinde Ukrayna ordusunun düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 33 yaşındaki pilot Savçenko'yu kaçırdığını öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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