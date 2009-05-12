Alman annenin dramı!

Bursa'ya gelen 41 yaşındaki Alman Herke Hannelore Wallish, Bursa 3. Aile Mahkemesi'nin velayetini kendisine verdiği 5 çocuğunu alarak kayıplara karışan, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Mehmet Salih Tan'a 1 aydır ulaşamayınca, hakkında `gıyabi tutuklama' kararı çıkarttı.



Çocuklarına ulaşmak için ülkesine dönmediğini söyleyen ve Almanya'nın München kentinde yaşayan Herke Hannelore Wallish, 12 yıl önce görüp aşık olduğu Türk işçisi Mehmet Salih Tan ile birlikte yaşamaya başladı.



Birlikteliklerinden 9 yaşındaki Dilan, 6 yaşındaki Amine, 5 yaşındaki Şükran, 3 yaşındaki Zeynep ve 10 ay önce de Muhammet Ali isimli 5 çocukları dünyaya gelen çift arasında başlayan `Şiddetli geçimsizlik', Mehmet Salih Tan'ın Alman eşiyle birlikte geldiği Bursa'da, eşini gönderip çocuklarını kendisine göstermemesiyle devam etti.



Çocuklarını almak için hukuk savaşı başlatan ve Mehmet Salih Tan'dan 6'ncı kez 5 aylık hamile olduğunu söyleyen Alman anne, Bursa 3. Aile Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanınca, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini sağladı. Çocuklarını kaçırdığını öne sürdüğü eşini otellerde yatıp, haftalardır arayan Alman Hannelore Wallish, sonunda velayeti kendisinde olan çocuklarını göstermeyen eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkan Mehmet Salih Tan, polis tarafından aranıyor. Önceki gün Bursa Adliyesi'ne çağırılan Tan'ın yakınlarının ifadeleri de savcı tarafından alındı.



`6. bebeğini taşıyan bir kadına yapılmaz'



Eşinin ailesinin, Alman gelin olduğu için kendisini kabul etmediğini açıklayan Herke Hannelore Wallish, ``Her an çocuklarıma ulaşacağım umuduyla yaşıyorum. Param çok az kaldı. Cuma gününe kadar Almanya'ya gidip gelmezsem, pasaport kanununa muhalefet suçundan Türkiye'ye 5 yıl gelemeyeceğim. Ne yapacağımı şaşırdım. Karnımda 5 aylık bebeği olan bir anneye bu yapılmaz. Karnımdaki yavrumu gözyaşlarımla besliyorum'' dedi.



Herke Hannelore Wallish, ne pahasına olursa olsun çocuklarını mutlaka alacağını, bunun bedelini de ödemeye hazır olduğunu açıkladı. (DHA)

