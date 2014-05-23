Alman Anayasası 65 yaşında



Federal Meclis'teki törene milletvekillerinin yanı sıra Eyalet Temsilciler Meclisi üyeleri de katıldı. Törende bir konuşma yapan Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, “Alman Anayasası Almanya tarihinin en talihli vakalarından biridir” dedi.

Hazırlandığı dönemde Anayasa'nın genç Almanya demokrasisine temel teşkil ettiğini hatırlatan Lammert, günümüzde ise demokrasinin gereği olan ortak yaşama tartışmasız biçimde temel teşkil ettiğini ifade etti.

Lammert yüzde 20 göçmen kökenli ile Almanya'nın artık “etnik, kültürel ve dini açıdan” savaş döneminden çok farklı bir ülke haline geldiğini de vurgulayarak, “Anayasanın en önemli hizmetlerinden birisi de Almanya'da bu çeşitliliğe izin vermesi" dedi.

Törende göçmen kökenli bir vatandaş sıfatıyla İran kökenli yazar Navid Kermani de bir konuşma yaptı. Kermani, “Alman Federal Cumhuriyeti Anayasa sayesinde daha yaşanılır ve sevilesi bir ülke haline geldi” dedi.