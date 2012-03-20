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Kültür-Sanat

Alltın Bamya 'Kaybedenler Kulubü'nün oldu

Altın Bamya Ödülleri, dün gece Hollanda Başkonsolosluğu’nda yapılan bir törenle açıklandı

20 Mart 2012 12:26

 

 
T24 - Bu yıl 4. kez dağıtılan Altın Bamya Ödülü’nün sahibi Tolga Örnek’in yönettiği 'Kaybedenler Kulübü' oldu.
 
ntvmsnbc'nin heberine göre; sinemada erkek egemen bakışı eleştirmek ve cinsiyetçiliğe dikkat çekmek için dağıtılan Altın Bamya Ödülleri, dün gece Hollanda Başkonsolosluğu’nda yapılan bir törenle açıklandı.
 
Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin kapanış gecesinde dağıtılan ödüllerde, bu yıl, Altın Bamya Ödülü’nün sahibi Tolga Örnek’in yönettiği “Kaybedenler Kulübü” oldu. “Kaybedenler Kulübü” ayrıca ‘İzleyici Bamyası Ödülü’ne de layık görüldü.
 
Erkeklerin tüm anlam ve aksiyonunun merkezinde olduğu filmlerin değerlendirildiği erkek karakter ödülünü ise “Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm” ile Behzat Ç., Harun ve Hayalet karakterleri kazandı.
 
Handan İpekçi’nin yönettiği “Çınar Ağacı”nın bütün kadın karakterleri, kadın karakter ödülüne layık görüldü. ‘Kurtlar Vadisi Filistin’ geceden senaryo dalında ödülle döndü.
 
Homofobik filmlerin yarıştığı Üç Buçuk Bamya Ödülü’nü sunan Esmeray “Homofobik olmayan bir film var mı? Eşcinsel tarafından yapılan eşcinsel filmlerinin bile ne kadar homofobik olduğunu gördük” dedi. Üç Buçuk Bamya Ödülü Şafak Sezer’in yönetip, rol aldığı ‘Kolpaçino Bomba’ya gitti.
 
Jüri Özel Tek Başlı Bamya Ödülü ise ‘Misafir’, ‘Ağır Abi’ ve ‘Günah Keçisi’ arasında paylaştırıldı. Eşekarısı Cinsiyetçi Dil Ödülü ise Onur Ünlü’nün Altın Kozalı filmi “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” kazandı.
 
 

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