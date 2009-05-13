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Yaşam

Allianz'dan 19 okula 270 bilgisayar...

13 Mayıs 2009 16:17

Allianz'ın, genel müdürlük binasındaki teknik ekipmanını yenilerken eski ekipmandan kullanılabilir halde olan 270 bilgisayar ve monitör ile 60 yazıcıyı 19 okula armağan ettiği bildirildi.

Allianz'dan yapılan açıklamada, teknik ekipmanın bağışlandığı İstanbul, Nevşehir, Aydın, Aksaray, Sivas, Ardahan, Ağrı, Adana ve Malatya'daki ihtiyaç sahibi ilköğretim okulları ile lise ve üniversitelerin Allianz Bölge Müdürlükleri tarafından belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Allianz, bilgisayar kampanyası kapsamında özellikle küçük Anadolu kentlerinde ve büyük şehirlerin gelir düzeyi düşük semtlerinde bulunan okullara ulaşmayı hedefledi. Allianz'ın hediye ettiği bilgisayar, monitör ve yazıcılarla bazı okullarda bilgisayar laboratuvarları kurulacak" denildi.

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