Allianz Türkiye, evden çalışmayı kalıcı hale getirdi; çalışanlara ev ofisi destek paketi sunulacak

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, 18 Aralık’ta tüm çalışanlarına duyurduğu yeni çalışma modeliyle kalıcı olarak evden çalışmaya geçtiğini duyurdu. Böylece, saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada olacak, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışmaya devam edecek.

Koronavirüs (Covid-19) sürecinde iş yaşamının devamlılığında "esnek çalışma modeli" öne çıkarken Allianz Türkiye, çalışanlarından aldığı geri bildirimlerle yeni çalışma modelini pandemiden sonra hayata geçirmeye hazırlandığı ve evden çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

İnternet, ofis sandalyası, laptop, gibi ekipmanlar çalışanlara verilecek

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, yeni modelin "Burası Allianz, Burada Hayat Bambaşka!" (B.A.B.H.B!) sloganı ile çalışanlarına tanıtıldığını söyleyerek, "Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan Allianz ailesi, çalışma disiplinlerine göre ‘Satış, Satış Dışı ve Çağrı Merkezi’ olacak şekilde üç kategoride yeni çalışma modeline geçecek. Yeni modelde saha ekibi haftada 1 gün evde, diğer günler sahada görevlerine devam ederken, çağrı merkezinde görev yapan müşteri ilişkileri temsilcileri ise haftanın 5 günü evden çalışacak. Diğer çalışanlar ise haftanın 2 günü ofise gelerek, kalan günlerde evden çalışacak" diye konuştu.

Pandemi bitene kadar gönüllülük esaslı sahaya çıkan satış ekipleri dışında tüm çalışma arkadaşlarının 5 gün evden çalıştığını belirten Özel, "Yeni model pandemi sonrası devreye alınacak. Ancak Ocak 2021 itibarıyla ev ofisi destek paketini çalışma arkadaşlarımıza sunmaya başladık. Pandemi koşullarında evden çalışma sürecinde ortaya çıkan, evde ergonomiyi desteklemek üzere sunulan tek seferlik ‘ev-ofisi kurulum’ ödemesi ve aylık rutin ev giderleri ödemesi ile ofis sandalyesi, internet paketi, cep telefonu, laptop, ekran, mouse, klavye gibi ekipmanlarla çalışanlarımıza destek vereceğiz" dedi. (DHA)